الفنانة إيناس مكي تعلن وفاة خالتها: الوداع يا حبيبة

أعلنت الفنانة إيناس مكي، وفاة «خالتها» السيدة «حنان» بعد صراع طويل مع المرض، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت إيناس مكي، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، مجموعة صور تجمعها بخالتها، وعلقت عليها بقولها: «الوداع خالتي الحبيبة.. خالتو حنان.. الله يرحمها ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويحتسب مرضها وتعبها في ميزان حسناتها يارب العالمين».

ويُعد مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» من أبرز الأعمال التليفزيونية التي شاركت فيها الفنانة إيناس مكي، قبل 28 عامًا تقريبًا، بطولة نور الشريف، وعبلة كامل، وحنان ترك، وإيناس مكي، ومحمد رياض، وياسر جلال، ومنال سلامة، وفاء صادق، وناهد رشدي، ومنال سلامة، ورشوان توفيق، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومصطفى متولي، عن قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق.