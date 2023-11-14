انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إنّ أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق والمحلات، سجلت تراجعًا ملحوظًا وصلت قيمته إلى 6 جنيهات، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الأعلاف 1000 جنيه.

أسعار الدواجن البیضاء

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 61 و62 جنيها وذلك بالنسبة لسعر الدجاج الأبيض داخل المزرعة ويتراوح سعرها داخل محلات بيع الطيور الحية ما بين 65 و68 جنيها كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 65 جنيهًا فيما يتراوح سعر الدجاج الساسو ما بين 85 و86 جنيها.

وأشار إلى أن ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج سوف تساهم بالتأكيد في انخفاض أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت وأسعار كافة السلع أيضا، لافتًا إلى أن مدخلات الإنتاج تمثل حوالي 70% من الصناعة الخاصة بالدواجن.

أسعار الكتاكیت الیوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت تتراوح ما بين 29 و29.5 جنيه للكتكوت الأبيض ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 11 و12 جنيها، كما يتراوح سعر كتكوت الساسو ما بين 22 و23 جنيها بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 18 و19 جنيها.