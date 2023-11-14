الحكومة تنفي تداول أسماك نافقة في الأسواق: المعروض آمن تماما

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، موضحا أنّه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماما وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار شنّ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك، خيث تخضع جميعها سواء المبردة أو الطازجة أو المجمّدة للفحص والرقابة من الجهات المعنية، كما يتم سحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها.

وتابعت الهيئة أنّه يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، وحال ظهور أسماك نافقة يتم التخلص منها بشكل آمن طبقا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن.

وناشدت هيئة سلامة الغذاء، المواطنين، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).