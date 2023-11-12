«سلامة الغذاء»: 77 مأمورية رقابية على المصانع وتسجيل 11 منشأة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتمّ تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 5 مصانع بالقائمة البيضاء، كما تمّ إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 27 زيارة، وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 375 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشارك فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 149 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 493 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتمّ ضبط 455 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية «كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل» بإجمالي وزن 30 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع «مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام» على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 371 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية «حلويات، أرز مطبوخ، خضروات، زيوت، مكرونة، مجمدات لحوم، شوكولاتة، لانشون، بانيه»، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 25 حملة تفتيشية على 340 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد «أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، صلصة» حيث تم إعدام 1525 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 31 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز «بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر، الخانكة».

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 16 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى «مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين» حيث تم المرور على 139 منشأة غذائية وذلك بمراكز «ميت غمر، السنبلاوين، بني عبيد، دكرنس، مركز المنصورة» بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 544 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص «منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات مجمدة، فسيخ وسردين، عصائر، سناكس» وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 79 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 103 مخالفات عدم توافر الشهادات الصحية، و100 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة.

وأكّد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنَّ الهيئة مستمرة في حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وذلك للتأكّد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تتلقى الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء من خلال الخط الساخن 19688.