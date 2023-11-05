«سلامة الغذاء»: صادرات مصر من الخضروات والفواكه ترتفع 9 آلاف طن في أسبوع

أصدَر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي، والذي تضمن زيادة في صادرات مصر من الخضروات والفواكه بنحو 9 آلاف طن خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 144 ألف طن.

البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الصادرات المصرية بواقع 8 آلاف طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5 آلاف طن، والرمان بإجمالي 11 ألف طن، والمانجو بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

ومثلت السعودية وتايلاند أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، ثم الصومال والجزائر.

كما تضمن التقرير ارتفاعًا في واردات مصر من الأغذية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1835 رسالة بنحو 360 ألف طن، منها 23 رسالة رفضت، ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها بلغاريا وروسيا وأمريكا.