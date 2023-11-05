رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«سلامة الغذاء»: صادرات مصر من الخضروات والفواكه ترتفع 9 آلاف طن في أسبوع

السعودية وتايلاند من أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

كتب:

منة العشماوي
01:55 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
البطاطا

البطاطا

أصدَر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي، والذي تضمن زيادة في صادرات مصر من الخضروات والفواكه بنحو 9 آلاف طن خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 144 ألف طن.

البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الصادرات المصرية بواقع 8 آلاف طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5 آلاف طن، والرمان بإجمالي 11 ألف طن، والمانجو بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

ومثلت السعودية وتايلاند أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، ثم الصومال والجزائر.

كما تضمن التقرير ارتفاعًا في واردات مصر من الأغذية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1835 رسالة بنحو 360 ألف طن، منها 23 رسالة رفضت، ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها بلغاريا وروسيا وأمريكا.

اقرأ المزيد:

«سلامة الغذاء»: البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

«سلامة الغذاء» تشارك في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمتبقيات المبيدات

تعاون «زراعة الإسكندرية» و«سلامة الغذاء» لإعداد كوادر مؤهلة من المفتشين

هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها الرقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان

«سلامة الغذاء»: منح تراخيص الأغذية لـ100 منتج و10 شركات جديدة خلال أسبوع
بقلم منة العشماوي