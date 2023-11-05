«سلامة الغذاء» تتفقد موردي الألبان بـ9 مأموريات

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تقريره الأسبوعي الـ39، خلال الفترة من 28 أكتوبر - 3 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 15 فرعا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1578 فرعا لـ47 سلسة تجارية، وجرى تسجيل 448 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 274 معاينة لمحال عامة.

اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

فيما استوفت 66 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الغربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسماعيلية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، البحيرة والإسكندرية، وتم معاينة عدد 4 مخازن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظات الجيزة، الدقهلية والبحيرة.

9 مأموريات رقابية على مراكز تجميع الألبان

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الإسكندرية والمنيا.وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة ، وتم تسجيل 2 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.