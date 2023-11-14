تطبيق المنظومة الرقمية بمركز ومدينة المحمودية في البحيرة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وحدة التحول الرقمي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بحضور علي زيد رئيس الوحدة، وعمر جمعة مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي تقوم بها لمتابعة أعمال التحول الرقمي.

وفُعلت المنظومة بنطاق ديوان الوحدة المحلية وربطها بالوحدات القروية التابعة وكذلك المركز التكنولوجي، ووحدة المتغيرات المكانية ومركز اصدار التراخيص بالوحدة، وذلك لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل منظومة التحول الرقمي في البحيرة

كما تم عمل خريطة معلومات جغرافية موحدة على برنامج «GIS» لربط الإدارات الخدمية التابعة بالوحدة المحلية لتشمل جميع البيانات الخاصة بالمركز، بالإضافة الى تفعيل العمل بمنظومة البصمة الإلكترونية بديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية لضمان الانضباط الإداري وحسن أداء العمل.

جهود البحيرة لتفعيل منظومة التحول الرقمي

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على جهود المحافظة وخطتها للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.