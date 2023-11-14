قبل فصل الشتاء.. طبيب يحذر من «أيام حرجة» لانتشار الفيروسات التنفسية

انتشار ملحوظ خلال الساعات الماضية، لنحو 7 أنواع من الفيروسات التنفسية، تزامنا مع فصل الشتاء، ما جعل وزارة الصحة والسكان، تطلق تحذيرات للمواطنين اكتشاف إصابات ببعض تلك الفيروسات، من بينها الفيروس المخلوي، فضلا عن مناشدة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة.

تحذير من الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء

حذرت وزارة الصحة، من انتشار الفيروسات التنفسية تزامنا مع فصل الشتاء، من بينها: الفيروس المخلوي التنفسي، فيروسات الأنف Rhino viruses، فيروس كورونا، والإنفلونزا، والفيروس الغدي، وفيروس ابشتاین بار، وفيروس نظير الإنفلونزا، وهو ما حذر منه أيضا الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج المناعي بالأمصال، خلال حديثه لـ«الوطن».

الفيروس المخلوي، من بين الفيروسات التنفسية التي تنتشر تزامنا مع فصل الشتاء، وفق «الحداد»، مؤكدا أنه يبدأ في الانتشار نهاية الشهر الجاري وبداية شهر ديسمبر، ويصيب الأطفال والكبار، فضلا عن عدم وجود لقاح له، حيث تشمل أعراضه الإصابة بالحمى، الزكام، ارتفاع درجة الحرارة، القيء، السعال، وفقدان الشهية، وأحيانا إصفرار الوجه لدى الأطفال: «لازم يكون فيه إجراءات وقائية للأطفال تحديدا، لأن بتكون مناعتهم ضعيفة، وكمان كبار السن والمصابين بأمراض الحساسية».

طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء

طرق وقاية كثيرة يمكن أن تتبعها الأمهات لحماية أطفالهن من الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، وفق استشاري الحساسية والمناعة، من بينها التخلص من المناديل الورقية فورا، غسل اليدين بشكل مستمر، غسل ألعاب الأطفال، عدم لمس الوجه، الابتعاد عن المصابين بالفيروسات التنفسية، الحرص على الراحة حال ظهور أي أعراض على الأشخاص، الحرص على استحمام الأطفال بشكل مستمر، شرب المياه قبل الخروج من المنزل.

تحذيرات أطلقها استشاري الحساسية والمناعة، للحد من انتشار الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، من بينها عدم ارتداء الملابس الصوف، لأنها تشعر الجسم بحرارة زائدة، ويفضل ارتداء الملابس القطنية، عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة حال ظهور أعراض عليهم، فضلا عن منع الألعاب مع القطط أو الدباديب، لأنها من مسببات الحساسية.

انتشار الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء

«الخريف أسوأ من الشتاء من حيث نشاط وانتشار الفيروسات التنفسية قبل فصل الشتاء»، إذ يرجع الحداد، السبب إلى تقلب الجو وتجمعات المدارس والجامعات، من بينها متحور كورونا والفيروس المخلوي، والإنفلونزا أخطرها، لأنه مرض سريري، كما أن المخلوي يصيب الأطفال الرضع أكثر، ويتعافى الشخص من الفيروسات حال الحفاظ على نفسه، وعن طريق خوافض الحرارة والراحة، فضلا عن احتياج بعض المصابين بأمراض حساسية أو غيرها لعلاج وبروتوكول محدد.

الحرص على تناول الفيتامينات من أبرز طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، وفق «الحداد»: «لازم نحرص على تناول فيتامين C وA وD، فضلا عن تناول اللقاحات والتطعيمات خاصة للأطفال وكبار السن، يجب عليهم أخذ جرعة تعزيزية من لقاح كورونا، فضلا عن الإكثار من تناول السوائل، فضلا عن الحرص على النوم لا يقل عن 7 ساعات، والبعد عن التدخين والحرص على ممارسة الرياضة».