ما هي السلع الأكثر ربحاً عند بيعها في 2024؟.. خبير اقتصادي يوضح

شهدت السنوات القليلة الماضية، اتجاه الكثير من الأفراد إلى استثمار أموالهم، من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم، وتحقيق أرباح منها، وذلك من خلال شراء أنواع معينة من الأصول أو السلع، مثل الذهب والعقارات والشهادات أو الأسهم.

استثمار طويل الأجل أو قصير الأجل

يقول حسام عيد، خبير اقتصادي، إن الاستثمار يكون استثمار طويل الأجل أو قصير الأجل، وعلى المستثمر أن يحدد نوع الاستثمار الذي يرغب أن يقوم به، لمعرفة الوقت الذي يقوم فيه بالبيع، فإذا كان الاستثمار طويل الأجل فمن الممكن أن يكون الذهب مناسباً لهذا النوع من الاستثمار، ويحتاج إلى أكثر من عام حتى يكون العائد كبيراً، وفي حالة الاستثمار قصير الأجل تكون العقارات مناسبة لهذا النوع من الاستثمار قصير الأجل، وكذلك بعض الأسهم في البورصة المصرية.

الاستثمار في شراء الذهب

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذهب يتداول الآن عند مستويات مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل في اتجاه الصعود مع بداية عام 2024، وقد يكون بيع الذهب في 2024 فرصة لتحقيق أرباح بالنسبة للمستثمرين الأفراد، الذين قاموا بشراء الذهب عند مستويات أقل من 2000 جنيه للجرام، حيث يتداول اليوم عند مستوى 2600 جنيه للجرام، مع توقعات بوصوله إلى مستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، مع بداية عام 2024.

الاستثمار في العقارات

وأشار «عيد» إلى أن السوق العقارية في مصر تشهد نمواً في السنوات الماضية، الأمر الذي معه يكون أمام المستثمرين الأفراد، الذين قاموا بشراء عقارات بهدف الاستثمار في السنوات الماضية، فرصة لتحقيق عائد قوي، من خلال بيع هذه العقارات في 2024، وسط توقعات بنمو أكبر في السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.

الاستثمار في سوق الأسهم

وتابع الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في سوق الأسهم قد لا يحتاج إلى وقتاً طويلاً لتحقيق أرباح، وذلك في أسهم معينة أو أسهم المضاربات تحديداً، وقد يكون عام 2024، فرصة لبيع الأسهم التي تم شراؤها في أواخر 2023، حيث من المفترض أن هناك نمو كبير في البورصة المصرية، وبعض الأسهم حققت مستويات تاريخية وبالتالي مكاسب كبيرة.