تنظيم دورة تدريبية حول التوعية السكانية لأئمة «الأوقاف» بالمنوفية

انطلقت اليوم دورة التوعية السكانية والأسرية بمقر المركز الثقافي بمديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، بحضور الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، والشيخ كمال عمار مدير الدعوة، وقيادات المديرية، ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والصحة.

الخطيب يشدد على أهمية التوعية بالصحة

وأكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، على ضرورة الاهتمام بالصحة وتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن الإسلام حث عليها مرارًا في القرآن والسنة، إذ أن «المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وحتى نتهض الأمة وتعلو لابد من الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب».

وقدم «الخطيب» الشكر لوزير الأوقاف على اهتمامه بتثقيف الأئمة والعاملين بالأوقاف سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

عبدالسلام: يجب نشر الأفكار الجديدة

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد السلام وكيل المديرية، على أهمية التوعية الأسرية والسكانية ونشر الأفكار الجديدة والتواصل الجاد مع جميع فئات المجتمع من خلال الدروس والقوافل والأسابيع الثقافية والتي تحرص الوزارة على إقامتها والمداومة عليها في كل المساجد.

حضر الدورة التدريبية حول التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة، ربيع العريبي مدير إدارة المجلس القومي للسكان بالمنوفية، وعدد من القيادات والأئمة في مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية.