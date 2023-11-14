في يوم ميلاده.. يوسف عيد بطل المسافات القصيرة في دنيا الكوميديا

تمر اليوم ذكرى ميلاد يوسف عيد، الفنان الكوميدي الاستثنائي صاحب الأداء المدهش الذي أثبت وجوده على الساحة الفنية من خلال دقائق قليلة على الشاشة، ولكنه استطاع من خلالها أن يزرع الضحكة في قلوب جمهوره لسنوات طويلة حتى بعد رحيله ما زالت مشاهده وأدواره حاضرة يستمتع بها المشاهدين.

وفي ذكرى ميلاد يوسف عيد لم يحظ فقط بحب الجمهور ولكن إشادات النقادات كانت حاضرة دائمة لتؤكد على وجود فنان مبدع قادر عن زرع البهجة.

إشادات نقدية في ذكرى ميلاد يوسف عيد

قالت عنه الناقدة ماجدة خيرالله في منشور عبر حسابها على «فيس بوك»، «يوسف عيد كان فنان شديد التميز طلته ولو دقائق في أي عمل فني، يحقق بهجة ومتهة دون أي تكلف، بحب دوره في سمع هس واضحك الصورة تطلع حلوة، للأسف لمع كالشهاب وانطفأ مثله»، بينما قال عنه الناقد طارق الشناوي: «بطل المسافات القصيرة في دنيا الكوميديا».

في ذكرى ميلاد يوسف عيد.. شخصيات لا تنسى

تمر اليوم الذكرى الـ75 لميلاد يوسف عيد الذي رحل عن عالمنا في سبتمبر 2014 في عامه الـ 66، بعد أزمة صحية تاركا خلفه ما يجاوز الـ250 عملا في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح، وتعددت الشخصيات ما بين «عم هيصة» في «الرجل العناب»، «زكريا الرديري» في «الناظر»، أو المعلم عبده أجرني الحانوتي في «جعلتني مجرما»، وكابتن حمدي كاتا في «الكبير أوي» أو حتى مشاهد معدودة برفقة الزعيم عادل إمام ولكنها كافية لإثارة موجات عاتية من الضحك، حتى آخر أدواره في «الحرب العالمية الثالثة» عندما جسد شخصية «بوب مارلي».