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محلل سياسي عن جرائم إسرائيل في غزة: تهدد بصراع إقليمي واسع

كتب:

مريم جاد
11:34 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية

إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية

قالت إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أنه من الممكن أن يحدث صراعا إقليميا ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها العدوانية على قطاع غزة، والمزيد من الانفلات الأمني داخل الكتله الأوروبية.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»على «إكسترا نيوز»، هناك علامات استفهام عديدة حول إعادة إنتاج التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة ليس بالشرق الأوسط، بل انتقالها للكتله الأوروبية، ودعم إسرائيل.

 

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