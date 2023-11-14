«السياحة»: نجحنا في استرداد 30 ألف قطعة أثرية مهربة منذ 2011

يحتفل قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار باليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والذي اعتمدته منظمة اليونسكو في عام 2019، بهدف لفت الانتباه إلى هذه الجريمة، وإبراز أهمية التعاون الدولي كأحد سبل مكافحتها.

حماية ممتلكات مصر الثقافية

وذكر القطاع في بيان صحفي أن مصر تبذل أقصى الجهود لصون وحماية ممتلكاتها الثقافية من خلال التعاون الدولي بين مصر والعديد من الدول الأخرى، في استرداد القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة، موضحا أن وزارة السياحة والآثار أنشآت الإدارة العامة للآثار المستردة عام 2002، بهدف تتبع القطع الأثرية المصرية المهربة خارج مصر.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للآثار المستردة بالوزارة تتلقى بيانات بالقطع المفقودة من جميع القطاعات الخاصة بحفظ الآثار بوزارة السياحة والآثار، والعمل على تتبعها بجميع مواقع البيع الإلكتروني وصالات المزادات قبل الموعد الفعلي لإقامة المزاد.

التواصل مع الجهات الأجنبية الحائزة على القطع المهربة

ولفت قطاع المتاحف إلى أن الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثارتتواصل مع الجهات الأجنبية الحائزة على القطع المهربة أو الجهات الأمنية المضبوطة طرفها، وتتحلى بالمرونة اللازمة لاختيار أسلوب التعامل الأمثل للحصول على هذه القطع بكل الطرق الممكنة سواءً كانت دبلوماسية أو تلك التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء.

وأوضح أن الإدارة العامة للآثار المستردة منذ إنشائها في عام 2002 نجحت في استرداد ما يقرب من 6 الآف قطعة أثرية، كما نجحت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن باسترداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية.