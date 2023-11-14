رئيس «المصريين بالخارج» يلتقي وزيرة الهجرة لبحث الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

التقى الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، لتوطيد أطر التعاون بين الوزارة والاتحاد، ومناقشةه بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الاتحاد وقضايا المصريين بالخارج، وكذلك بحث استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة للتيسير على المصريين بالخارج .

وأكد خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا بالتواصل مع أعضاءه في دول العالم، لحشد الانتخابات الرئاسية، وإظهار صورة مصر الحضارية، والتكاتف حول الوطن والقيادة السياسية في تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من عدد من الشباب من مختلف دول العالم، كما يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى الدول المتواجد بها الاتحاد، والهدف الرئيسي من إنشاء الاتحاد تنظيم عمل الشباب ممن لديهم الحماس والنشاط لخدمة المجتمع في إطار قانوني، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو خدمة الدولة المصرية والمصريين بالخارج.

واستعرض رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج الدور الذي قام به الاتحاد خلال الاستحقاقات الدستورية الماضية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة بها، وكذلك التيسيير عليهم خلال أيام الاقتراع

اتحاد شباب المصريين

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالدور الكبير الذي تقوم به وزيرة الهجرة وحرصها علي اللقاء، مثمنًا جميع المميزات والمحفزات التي وفرتها للمصريين بالخارج والتي طالما كانوا يطالبون بها لعدة سنين، مؤكدا أهمية ربط شباب الجيل الثاني والثالث بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الزيارات لهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه جرى تنظيم عدد كبير من الزيارات لشباب المصريين بالخارج، إذ قطعت الوزارة شوطا كبيرًا في هذا الملف، وأيضًا يتم العمل على ربطهم بمصر في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في مرحلتها الثانية التي تحمل عنوان «جذورنا المصرية»، وتستهدف تعريف أبنائنا بجذورهم وهويتهم المصرية والعربية.

وثمن النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي، لحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج وتواجدها على مجموعات التواصل للجاليات المصرية بمختلف الدول.