مستشفى وادي النيل يطلق مبادرة «صحة الأجنة» لحماية المواليد من الأمراض

أعلن الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل، إطلاق مبادرة «صحة الأجنة» للحفاظ على صحة المواليد ضد أي أمراض مزمنة أو نقص في الفيتامين مثل الحديد وفيتامين «د» والزنك، من أجل تقليل مخاطر ولادة طفل مصاب بالقلب أو المخ أو غيرها من الأمراض.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالتعاون بين مستشفى وادى النيل ووزارة الصحة والسكان وهيئتي الدواء والشراء الموحد، لإطلاق مبادرة صحة الأجنة تحت شعار «أمومة بصحة ومواليد بعافية خالية من المرض».

توعية الحوامل وحديثي الزواج

وأشار مدير عام مستشفى وادي النيل إلى أن مبادرة صحة الأجنة تعتمد على عدة محاور تتضمن إطلاق مسح صحي على مستوى الجمهورية من خلال وزارة الصحة والسكان، للكشف المبكرعن المشكلات الصحية التي تواجه نمو الأجنة وكيفية مواجهتها، من خلال اتباع أحدث الأدلة الاسترشادية لضمان حمل سليم ومواليد خالية من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تدريب من خلال مستشفى وادي النيل يستهدف أطباء النساء والتوليد على أحدث البروتوكلات العلاجية لقضاء فترة حمل آمنة بما يؤمن صحة الأجنة، كما تهدف الحملة إلى توعية السيدات الحوامل وحديثي الزواج اللاتي يخططن للحمل.

يعقد المؤتمر بحضور كلا من الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادى النيل، ودكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية والدكتورة اميمة ادريس استاذ النساء والتوليد بكلية الطب قصر العيني، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة ،واستاذ دكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

ويشهد المؤتمر مشاركة كبار الشخصيات على رأسهم السفير البريطانى فى مصر والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصري، واللواء طبيب بهاء زيدان ورئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.