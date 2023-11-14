«مرسى مطروح» تستعد للأمطار.. فرق طوارئ وأرقام لاستقبال الشكاوى

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة، نظرًا لسقوط أمطار خلال الساعات الماضية، من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4 طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

التعامل مع الأمطار

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح، عمليات رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

سرعة التعامل مع تجمعات المياه

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

تعاون بين الجهات لرفع مياه الأمطار

وأوضح رئيس المدينة بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار، من الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتواصل خلال حالات الطوارئ، لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي.

سيارات لسحب المياه

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، في حالة الطقس غير المستقر طبقًا لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

تلقي الشكاوى

وأعلن عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبيه بما يستجد.