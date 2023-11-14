«رياضة أسوان» تطلق فعاليات برنامج «مشواري» للأطفال في توشكى

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسوان، بالتعاون مع وحدة السكان في المحافظة، مشروع «مشواري» بتنظيم اثنين من المعسكرات في مركز شباب قرى توشكى غرب وعرب المالكي، التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

وأطلقت المبادرة بإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان على هذه المبادرة، حيث وشارك في الفعاليات المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

استفادة 240 طفلا من المبادرة

واستفاد من تنظيم هذه المعسكرات حوالي 240 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، وهم طلاب مدارس في المنطقة.

وتهدف فعاليات مشروع «مشواري» إلى تنمية المهارات الحياتية للأطفال والشباب، وتشمل مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية حيث تم تدريب الشباب على مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الإيجابي، ومهارات التواصل والعمل الجماعي كما تم تدريبهم على هذه المهارات على مدار ثلاثة أيام، بواسطة مدربين متخصصين في البرنامج.