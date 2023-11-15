«الصوفية» بعيون الكاتب الراحل أحمد بهجت.. لماذا لم تظهر في عهد الرسول؟

يوافق اليوم الذكرى الـ91 لميلاد الكاتب الصحفي أحمد بهجت، صاحب العمود الشهير في الأهرام «صندوق الدنيا»، والذي صدر له العديد من الإصدارات الدينية والاجتماعية للكبار والأطفال، تحول بعضها إلى الدراما منها مسلسل «مذكرات زوج» والذي قدم على الفضائيات في رمضان الماضي.

سبب عدم انتشار الصوفية في عصر الرسول

ومن بين كتبه «بحار الحب عند الصوفية»، وتحدث فيه عن الكثير من التعريفات للصوفية وفق رؤى أصحابها من عصور وثقافات مختلفة، ويخلص إلى تعريفه هو قائلا: «نفضل البحث عن تعريف جديد للتصوف كتجربة روحية، وأرجح ما نراه أنّ التصوف هو فن الوصول إلى الله».

وتساءل الراحل في كتابه عن عدم ظهور الصوفية في عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، وأجاب: «كان عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العصور حبا لله، وكان الرسول أشد الخلق حبا لله لأنه كان أعرف الخلق بالله، ولقد تحدث الله تعالى عن أبي الأنبياء إبراهيم فقال (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) ومعنى الخلة شدة المحبة، أما خاتم النبيين فقال الحق تعالى في حقه (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)، وإطلاق الرحمة عليه هذا الإطلاق يعني أشد عباد الله حبا لله، لأن الرحمة أعرف بالرحمن الرحيم وأحب».

وتابع: لم يكن التصوف قضية مطروحة قضية، بل كانت قضية استهلكت واستنفدت أغراضها، ولم تظهر الصوفية في عصر الرسول كفن من الفنون المعقدة لانشغال المسلمين بما هو أخطر، كانت هناك أعباء نشر الدعوة وهي أعباء فادحة، وكانت هناك المعارك الساخنة بالسيوف ومعارك الجدل القائم في الأسواق والتجمعات، وكان الحب يأخذ شكل التعبير العملي.

معلومات عن أحمد بهجت

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، عمل صحفيًا بجريدة أخبار اليوم في 1955، ثم مجلة صباح الخير 1957.

بعدها عمل في جريدة الأهرام ابتداء من 1995، ثم رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون 1976، ونائب رئيس التحرير للشئون الفنية بجريدة الأهرام منذ 1982.

وصدر له أكثر من 20 مؤلفًا دينيًا وأدبيًا، منها: «بحار الحب عند الصوفية، مذكرات زوج، أحسن القصص، الطريق إلى الله، قميص يوسف» وغيرها، ورحل في 11 ديسمبر 2011.