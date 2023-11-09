فيلم وش في وش يحقق 34 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه في دور العرض

حقق فيلم وش في وش 79 ألفا و329 جنيها خلال عرضه أمس في دور السينما، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، إذ يسبقه في المركز الأول فيلم فوي فوي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم وش في وش، على مدار 12 أسبوعا عرض في السينما نحو 34 مليون جنيه، فيما تجاوز فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، و30 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع عرض.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش، في إطار كوميدي اجتماعي، توضح اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بين أسرتين، تضطرهما الظروف لأن يجلس الجميع في شقة واحدة لمدة 24 ساعة بصحبة زوجين، لتشتعل الأحداث والخلافات.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، أمينة خليل ومحمد ممدوح، محمد شاهين، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.