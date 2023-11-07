فيلم «وش في وش» يعود للمرتبة الثانية ويحقق 69 ألف جنيه خلال يوم واحد

استطاع فيلم «وش في وش» أنَّ يستعيد نجاحه من جديد، ويحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الحالية في دور العرض، خاصة في ظل منافسة قوية جمعت أكثر من عمل منافس، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم وش في وش

وأكّد «الدفراوي»، لـ«الوطن»، أنَّ الفيلم حقق أمس بدور العرض 69 ألف جنيه، إذ جاء بالمرتبة الثانية بعد فيلم فوي فوي فوي، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، كما يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.