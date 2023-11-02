33 مليون جنيه إيرادات فيلم «وش في وش» بدور العرض خلال 11 أسبوعا

تخطت حصيلة إيرادات فيلم وش في وش، على مدار 11 أسبوعًا عرض بالسينما نحو 33 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية موسّعة منذ انطلاق طرحه في دور العرض السينمائي.

وحقق فيلم وش في وش، أمس، في شباك تذاكر السينما، أمس، 82 ألفًا و337 جنيهًا، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، حيث يسبقه في المركز الأول فيلم «فوي فوي» من بطولة محمد فراج.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم «وش في وش»، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجد زوجين أن أسرة كل منهما تتواجدان بصحبتهما في شقة الزوجية، وتحول الظروف دون مغادرة أي منهما، ليشتعل الصراع في ظل اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي لكل أسرة.