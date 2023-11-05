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موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الفيوم.. الرابط والنتيجة والتكلفة

كتب:

أسماء أبو السعود
09:06 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
حجاج أثناء أداء مناسك الحج - أرشيفية

حجاج أثناء أداء مناسك الحج - أرشيفية

يترقب الكثير، موعد إجراء قرعة الحج 2024 بمحافظة الفيوم، لمعرفة إذا حالفهم الحظ لأداء مناسك الحج هذا العام من عدمه، خصوصًا أنّه من المقرر، غلق باب التقديم على قرعة الحج خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدًا غدًا الاثنين الموافق 6 نوفمبر الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي لها.

ويبدأ إجراء قرعة الحج 2024، السبت 11 نوفمبر الجاري، وينتهي الخميس الموافق 16 من الشهر نفسه، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، إذ جرى تخصيص يوم محدد لكل محافظة.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 بالفيوم

وبحسب بيان الداخلية، فإنّ موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الفيوم، من المقرر أن تُعلنه مديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بنادي قارون مثلما يحدث كل عام.

وموعد الحج يكون ثابتًا بالتقويم الهجري بينما يتغير بحسب التقويم الميلادي، ومن المقرر أنّ يبدأ الحجاج مناسك الحج في الفترة من 18 وحتى 23 من شهر يوليو المقبلن الذي يوافق ثامن أيام شهر ذي الحجة وحتى 10 من ذي الحجة.

رابط نتيجة قرعة الحج 2024

ويمكن للمتقدمين، معرفة النتيجة من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة الفيوم، عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي وذلك من خلال الضغط هنا واتباع الخطوات.

تكلفة حج القرعة 2024

ومن المقرر، إعلان تكلفة حج القرعة 2024 عقب إعلان نتيجة القرعة، إذ يجري اختيار الفائزين بالقرعة لسداد التكلفة كاملة شاملة قيمة تذكرة الطيران في فروع البنوك الوطنية أو من خلال مكاتب البريد.

وأعلن الاتحاد المصري لغرف السياحة، بدء تنظيم رحلات الحج السياحي 2024 من خلال مختلف الشركات السياحية بجميع المحافظات، فيما لم تعلن وزارة السياحة ،مواعيد تسجيل الراغبين في التقدم للحج السياحي عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى الآن.

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بقلم أسماء أبو السعود