شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لترامب تخسر 73 مليون دولار

خسرت منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال التي يمتلكها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 73 مليون دولار منذ انطلاقها مطلع 2022 بحسب بيانات صادرة عن (ديجيتال وورلد أكويزيشونز) التي كانت تخطط للاندماج مع الشركة الصادرة أمس الإثنين.

وضع مالي صعب لشبكة ترامب

وأعلن ترامب إطلاق شبكته عام 2021 من أجل منافسة «فيس بوك وتويتر» بعد حظرهما له، فيما ذكرت شركة المحاسبة العامة المستقلة التابعة لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا أن الوضع المالي الحالي للشركة يثير شكوكاً حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

خسائر مستمرة

وخسرت الشبكة المملوكة لترامب 50 مليون دولار خلال عام 2022، بإجمالي مبيعات بقيمة 1.4 مليون دولار، مقابل خسارتها نحو 23 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي فقط بإجمالي مبيعات 2.3 مليون دولار، وتستبعد وثيقة قانونية تابعة لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (تي إم تي جي الصعب جمع أموال إضافية من خلال مصادر التمويل التقليدية في غياب تقدم ملموس نحو استكمال اندماجها مع (ديجيتال وورلد).

ترامب يستعد لخوض الانتخابات ضد ترامب

وألغت الشركة عدة وظائف في مارس الماضي مما أثر على عائدات بث الفيديو عند الطلب والبنية التحتية في (تي إم تي جي)، في سياق مواز يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الحالي جو بايدن، وتوفيت شقيقة ترامب صباح الإثنين عن عمر يناهز 86 سنة وهي أكبر شقيقاته ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة حتى الآن.