افتتاح الطريق الدائري الجديد وكوبري السلطاني في مركز سمسطا ببني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في جولة ميدانية مركز ومدينة سمسطا، لافتتاح بعض المشروعات في قطاع الطرق والنقل، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.

جاء ذلك في حضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المحاسب نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

افتتاح كوبري السلطاني والطريق الدائري في سمسطا

وافتتح المحافظ الطريق الدائرى الجديد الجديد بمدينة سمسطا بطول 2.5 كم على مصرف سليم، بجانب افتتاح كوبري أعلى ترعة السلطاني بنهاية الطريق الدائري الجديد، وذلك بطول 18 متراً وعرض 15 متراُ مكون من اتجاهين، بواقع حارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن مشروعات الطرق التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بدائرة مركز ومدينة سمسطا، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية مثل شوارع الجلاء، بورسعيد، الفسطاط وغيرها من الشوارع والمحاور.

تخفيف الضغط والحد من التكدس بمدينة سمسطا

واستمع محافظ بني سويف من وكيل وزارة النقل، لعرض موجز عن الأعمال المنفذة، والذي أشار إلى أن الطريق الدائري الجديد يعتبر امتداداً للطريق الداري القديم والذي تم رفع كفاءته وتطويره وإعادة رصفه، حيث تم إنشاء الطريق الجديد كامتداد للقديم، بهدف تخفيف الضغط على وسط المدينة ونقل حركة سيارات النقل الثقيل خارجها.