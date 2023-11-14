مواصفات وقسط السيارة الصيني في مبادرة الإحلال.. «تقسيط على 10 سنوات»

كشفت مبادرة إحلال السيارات عن تفاصيل أقساط السيارة "بي واي دي" في السيارات الملاكي وتقسيطها على مدة 10 سنوات.

وجاء في بيان مبادرة إحلال السيارات، أن قسط السيارة يبدأ من 5300 جنيه، وهو أرخص قسط سيارة بفائدة تناقصية 3% وفقا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

5 آلاف جنيه قسط السيارة

وأكد بيان مبادرة إحلال السيارات، أنها لا تزال تتلقى طلبات الإحلال من المواطنين ويتم فحصها، وجاري تسليم السيارات للمواطنين الذين أكملوا شروط المبادرة.

ومن ناحية أخرى، احتلت السيارة الصيني بي واي دي المركز الأول في قائمة السيارات الصيني الأكثر مبيعا بمصر خلال الفترة الماضية، والسيارة بي واي دي احتلت أيضا المركز الأول في السيارات الأكثر مبيعا، ضمن مبادرة إحلال السيارات خلال الاعوام الماضية.

السيارات الصينية

وجاء القسط الشهري للسيارة الصيني بي واي دي، موديل العام الجديد في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة 5300 جنيه، يتم دفعها شهريا، كما يتم خصم حافز أخضر من قيمة السيارة الكلي البالغ 22 ألف جنيه، بالاضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة.

مواصفات السيارة بي واي دي في مبادرة الإحلال

ونشر الموزع المعتمد مواصفات السيارة الصيني بي واي دي، وهي عبارة عن محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر، ومحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية، ومتوسط استهلاكها 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن اشتراك 22 بنك حكومي وخاص في المبادرة لتقسيط السيارات لمدة 7 و10 سنوات.