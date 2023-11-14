جامعة عين شمس تفتتح معرضا دائما لتسويق منتجات الكليات

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، معرضًا دائمًا لتسويق منتجات الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة داخل الحرم الجامعي الرئيسي.

وخلال افتتاح المعرض، تفقد رئيس الجامعة أروقته، مشيدًا بتنوع المعروضات وجودتها العالية وأسعارها التنافسية، موجّهًا بأهمية استثمار أفكار الطلاب المتميزة وتطويرها وتقديمها في صورة مشاريع صغيرة تخدم المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ الهدف من إنشاء المعرض الدائم هو تحقيق اكتفاء ذاتي لكليات الجامعة، من خلال الاستثمار في منتجات الكليات المتنوعة، والتي تخدم المجتمع الجامعي على اختلاف شرائحه.

وقدمت كلية العلوم منتجات كيميائية «معقمات وصابون»، وقدّم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية عددًا من الوجبات الساخنة الصحية، وقدّم قسم التربية الفنية أشغالاً يدوية متميزة ولوحات فنية راقية.

كما قدّمت كلية الهندسة أثاث مكتبي عالي الجودة، وكلية الزراعة محاصيل زراعية صحية دون استخدام مبيدات كيميائية، وكلية البنات أنواعًا مختلفة من مستحضرات التجميل مصنعة من مواد طبيعية مغذية للبشرة.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة تسويق المنتجات المتنوعة داخل المجتمع الجامعي والسوق المحلي، للمساهمة في تحقيق الدور المجتمعي للجامعة.