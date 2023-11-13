رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال إنشاء المدينة الطبية.. خدمات علاجية متميزة

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وإنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، التي ستخدم الآلاف من المرضى، تفقد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة في جامعة عين شمس، للاطلاع على ما تم من أعمال ووضع خطة للانتهاء وتسليم المشروع.

ورافقه بالجولة الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور ياسر مجاهد مدیر مركز الاستشارات الهندسية واستشاريي مشروع مدينة عين شمس الطبية.

كما شارك بالجولة الدكتور حازم الدالي، المستشار الهندسي لعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة رغدة طلال مدير مستشفى الطوارئ، وخلال الزيارة، أشاد الدكتور محمد ضياء بالجهد المبذول للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما وجه بسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.

وفي أثناء الجولة، استمع لما قدمه الدكتور علي الأنور من شرح تفصيلي لتطوير المدينة الطبية، بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية، كذلك مراعاة إنشاء ملاعب متطورة كملعب خماسي وملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالأنشطة الرياضية، حيث زادت نسبة المساحات الخضراء إلى 30%، بالإضافة إلى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدي.

واشتملت جولة المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين جرى تطويرهما بأحدث التقنيات المجهزة، وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطها بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين وجارِ الانتهاء من أعمال الوجهات.

8 غرف عمليات و150 سريرًا داخليًا

وأجرى جولة في مبنى مستشفى الطوارئ الجديد، المكون من 7 أدوار الذي يشمل 8 غرف عمليات و150 سريرًا داخليًا و60 سرير رعاية من ضمنها 20 سرير رعاية سموم، بالإضافة إلى دور إداري وأكاديمي وقاعات محاضرات وقسم للأشعة مزود بجهازي أشعة مقطعية.

والجدير بالذكر، أنّ المدينة الطبية لجامعة عين شمس، تتضمن 11 مشروعًا، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلي، وحديقة عرب المحمدي أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش، وتم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة الطبية.

كما تتضمن المدينة الطبية، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الإکلینیكي، مستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والأوعيه الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.

وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية، إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبي متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض.