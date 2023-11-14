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خبير اقتصادي يوضح أهمية المعرض الأفريقي للبنية التحتية: يجذب الاستثمارات

كتب:

مريم حنفي
03:11 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
بلال شعيب الخبير الاقتصادي

بلال شعيب الخبير الاقتصادي

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح المعرض الأفريقي للبينية التحتية أمس في دورتة الثالثة يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتوطين الصناعة المحلية داخل مصر. 

أهمية المعرض الأفريقي للبنية التحتية 

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن المعارض التي تشبه المعرض الأفريقي للبنية التحتية مهمة، لأنها تعطي قدرة أكبر للحصول على حصة أكبر للتصدير، وكذلك فرص أكثر للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن مصر تتميز ببنيتها التحتية ومرافقها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تشتهر بعديد من الصناعات الاستراتيجية، خاصة أن الدول الأفريقية مليئة جدا بالمعادن والثروات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة ومصر.

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بقلم مريم حنفي