محافظ أسوان يستقبل وفدا صينيا لمناقشة التبادل الثقافي وتعزيز التعاون

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شانج كوى، نائب عمدة مدينة تشانج تشون الصيني والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية.

وجاءت الزيارة في إطار الاهتمام المستمر بترحيب الوفود الدولية والمحلية بزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية في أسوان، بالإضافة إلى التعرف على المقومات الطبيعية والاستثمارية التي تمتاز بها المدينة.

محافظ أسوان يستقبل الوفد الصيني

من جانبه، رحب اللواء أشرف عطية بزيارة تشانغ كوى، إحدى المدن الصينية التاريخية، لعروس المشاتى، مما يعكس مكانة مصر التاريخية والحضارية، وجماليتها الفريدة وهويتها البصرية المميزة مشيرا إلى تنوع المنتج السياحي في أسوان، واستقبال أهلها المميز للزوار من مختلف دول العالم.

كما جاءت الزيارة في اطار التعاون الثقافي والسياحي بين الدول ولتعزيز الروابط الشخصية والاقتصادية من خلال تبادل الزيارات والتعاون في مجالات السياحة والثقافة.

وأكد المحافظ على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين، والتطور الكبير الذي يشهده البلدان في الفترة الحالية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

وأعرب عن أهمية تحويل الأفكار والمقترحات المطروحة خلال اللقاء إلى واقع فعلي في مختلف المجالات، مثل المجال الاقتصادي والاستثماري والزراعي والسياحي والصناعي والعلمي والثقافي والفني والبنية التحتية.

من جانبه، أشاد شانج كوي بحفاوة الاستقبال من قبل محافظ أسوان واللمسات الجمالية التي شهدها في المدينة، وأعرب عن فخره بتعزيز أوجه التعاون مع أسوان. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات مثل تنمية وإدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وتخطيط المدن الجديدة والصرف الصحي الآمن وغيرها.

الوفد الصيني يتفقد المناطق الأثرية

في نهاية اللقاء، تبادل محافظ أسوان ونائب عمدة مدينة تشانغ تشون الدروع والهدايا التذكارية تقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين بينما عقد الوفد الصيني زيارات متنوعة لعدد من المناطق السياحية والأثرية، بما في ذلك السد العالي وجزيرالنيل ومعابده أبو سمبل ومعبد فيلة، حيث استمتعوا بجمال المواقع وغنى التراث المصري.