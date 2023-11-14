«عايشين بدون ماء وأكل».. مأساة مجمع الشفاء الطبي في غزة تحت القصف

آلاف النازحين يقيمون داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، الجثث متكدسة في كل مكان، بالطرقات وغرف العمليات، رائحة الموت تزكم الأنوف بالأرجاء، والقمامة أصبحت خطرا كبيرا يهدد صحة آلاف المرضى والنازحين، أطباء يعيشون على فتات الطعام منذ أيام، لم يستطيعوا تقديم الرعاية الطبية لأحد، هكذا الحال داخل المجمع الطبي الذي تحاصره آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

محاصرة مجمع الشفاء الطبي في غزة

بصوت متهدج، وأعين باكية، شرح الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الوضع هناك، حيث يعد أكبر مجمع طبي يأوي المرضى والنازحين في المدينة المحتلة، مؤكدا محاصرته من قبل قوات الاحتلال، فضلا عن قيام العاملون بحفر مقبرة جماعية داخل المشفى، لدفن عشرات الجثث بعدما امتلأت ثلاجات الموتى: «إحنا هون بنموت، كل شيء خرج عن الخدمة، فقدنا التواصل مع من حولنا، مجمع الشفاء الطبي ففي غزة، أصبح مقبرة جماعية للموتى».

مجمع الشفاء الطبي في غزة، كان الأكبر بين المستشفيات بسعة أكثر من 700 سرير، كلها خرجت عن الخدمة وفق أبو سلمية: «العالم ما قادر يوقف هاي الحرب علينا، المشفى خرج من الخدمة نهائيا، بسبب نفاد الوقود ومحاصرة آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي له، وضعنا سيء، عندنا أكثر من 1200 مريض مش قادرين نعالجهم، وبنحاول نعمل تنفس يدوي بشكل مستمر للأطفال الرضع».

مجمع الشفاء الطبي في غزة بدون ماء أو أكل

نحو 550 كادرا طبيا، محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، لا يستطيعون التجول، لا وجود للماء ولا الأكل، نحن نموت بالبطيء: «بقالنا 4 أيام بدون أكل ولا مياه، عايشين على فتات الطعام، محاصرين مش قادرين نتحرك ولا نطل براسنا من الشبابيك، مش قادرين ندفن الجثث التي تحللت، أصبحنا مكان بلا هوية ولا مواد طبية، ولا مواد غذائية».

عشرات المرضى مكدسون بغرف الرعاية المركزة داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، فضلا عن إجراء جراحات العظام الدقيقة التي تحتاج إلى تدخل فوري دون تخدير، وفق مدير المستشفى: «منذ ساعات قليلة، أجرينا جراحات عظام لمرضى أصيبوا في القصف دون تخدير، عمليات دقيقة جدا بنعملها من غير تخدير وعلى ضوء الموبايلات اللي معظمها شحنها نفد، بسبب نفاد الكهرباء، لم نعد قادرين على التواصل مع وزارة الصحة، ولا أي من المنظمات العاملة في غزة».

الاحتلال يقصف محيط مجمع الشفاء

أصوات الرصاص لم تهدأ، وقذائف قوات الاحتلال لم تتوقف في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، وفق مديره: «قوات الاحتلال لم تسمح لأحد بالدخول أو الخروج للمشفى، الآليات تتواجد على أبواب المشفى الرئيسية، القناصة استهدفوا طبيبين زملاء لينا، أثناء توجههم إلى المجمع، نحن لا نستطيع القيام بأي واجب من واجباتنا».