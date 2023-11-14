عضو بـ«الشيوخ»: توقف مستشفيات غزة عن الخدمة ينذر بكارثة إنسانية وبيئية

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، يعد انتهاكا صارخا للقانونين الدولي والدولي الإنساني، موضحا أنها وصلت إلى أقصى درجات التبجح في ارتكاب جرائم حرب.

انتهاكات إسرائيل بلغت أقصى درجات التبجح

وأضاف في تصريحات صحفية أن عرقلة إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة، تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الأممية والدول الداعية للسلام ولعمل هدنة، منوها بأن توقف مستشفيات غزة عن تقديم خدماتها للمصابين والجرحى يتسبب فى كارثة إنسانية وبيئية ستكون عواقبها وخيمة.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات والمواد الغذائية والأدوية للمدنيين العزل، والذين يتعرضوا لإبادة جماعية إما عن طريق القصف أو عن طريق منع وصول المساعدات الإغاثية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بتجديد ضغطه على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على أهالي غزة.

وثمن الدور المصري الذي سيظل يذكره التاريخ للأجيال القادمة ومواصلة السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العزل، فضلا عن استمرار استقبال مطار العريش لقوافل الإغاثات الدولية تمهيدا لإدخالها للقطاع، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف ما يؤكد جاهزية الدولة المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين، ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.