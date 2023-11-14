«مصر للطيران» توقّع اتفاقية لصيانة بعض الوحدات مع شركة «Honeywell»

شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، ووقع الاتفاقية عن مصر للطيران المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعن Honeywell السيد ريان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا الوسطى.

سلامة الطائرات في المقام الأول

وقال المهندس يحيى زكريا، إنّ مصر للطيران تسعى للحفاظ على سلامة طائراتها في المقام الأول، لذا تعاقدت مع شركة بحجم Honeywell لتقديم خدمات إصلاح بعض وحدات الطائرات حفاظا على استمرارية تشغيل أسطول الطائرات وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة حرصا على سلامة وراحة الركاب، مضيفا أنّ تعزيز التعاون مع Honeywell يضيف مكاسب مشتركة في إطار تحقيق أهداف الطرفين ويؤسس لشراكة مستقبلية قوية.

من جانبه، قال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إنّ التعاقد الجديد من شأنه تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسؤولة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران، وتشمل بعض وحدات الأفيونكس «إلكترونيات الطائرة» وبعض أنظمة السلامة.

وأكد أنّ اتفاقية التعاون مع Honeywell في صيانة الوحدات مدتها 5 سنوات وستسهم في تقليل زمن الصيانة وخفض التكلفة، كما تساعد في تقديم خدمات صيانة أسطول مصر للطيران بصورة أفضل.

التعاون مع مصر للطيران

وأعرب ريان ليز، عن سعادته باستمرار التعاون مع مصر للطيران، قائلا: «كانت مصر للطيران شريكًا إقليميًا مهمًا لشركة Honeywell على مدار العقود الماضية، ويسعدنا أنّ اتفاقيتنا قد تساعد في تقليل تكلفة إصلاح وحدات الطائرات من خلال هذه الصفقة الجديدة ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح الاتفاقية».