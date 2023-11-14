رئيس مركز الأرض للدراسات: سكان غزة يحققون بطولة في الصمود

قال جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن القضية الفلسطينية عادت إلى الطاولة بقوة، أكثر من أي وقت مضى، والإجرام الإسرائيلي أصبح مكشوفًا تمامًا، والفلسطينيون متمسكون بأرضهم ولن يخرجوا منها، رغم الانتهاكات والمجازر التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان غزة.

إسرائيل لم تعترف بالحقوق الفلسطينية للشعب

وأضاف خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، بل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

بطولة في الصمود

وأشار إلى أن سكان غزة يحققون بطولة في الصمود، بالتمسك بحقوقهم المشروعة، ويجب أن يعمل كل فلسطيني على توسيع منظمة التحرير الفلسطينية حتى يكون هناك قيادة موحدة، تتابع كل التطورات السياسية.