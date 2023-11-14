رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مركز الأرض للدراسات: سكان غزة يحققون بطولة في الصمود

كتب:

شروق مراد
03:37 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قال جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن القضية الفلسطينية عادت إلى الطاولة بقوة، أكثر من أي وقت مضى، والإجرام الإسرائيلي أصبح مكشوفًا تمامًا، والفلسطينيون متمسكون بأرضهم ولن يخرجوا منها، رغم الانتهاكات والمجازر التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان غزة.

إسرائيل لم تعترف بالحقوق الفلسطينية للشعب 

وأضاف خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، بل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

بطولة في الصمود

وأشار إلى أن سكان غزة يحققون بطولة في الصمود، بالتمسك بحقوقهم المشروعة، ويجب أن يعمل كل فلسطيني على توسيع منظمة التحرير الفلسطينية حتى يكون هناك قيادة موحدة، تتابع كل التطورات السياسية.

اقرأ المزيد:

مدير المركز الثقافي الروسي: إعلام موسكو تحول بشكل كامل لصالح فلسطين

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في مؤتمر «صحة الأجنة»

مطرب أمريكي يطالب خلال حفل بوقف إطلاق النار في غزة: «فلسطين حرة»

القناة الأولى تبرز قافلة «المتحدة» لإغاثة غزة: «يد بيد مع أهالينا في فلسطين»

حملات التبرع بالدم في الجامعات.. مبادرات شبابية تضامنا مع فلسطين

إياد بنات يدفع ثمن مساعدة أطفال فلسطين.. 4 ساعات اعتداء من الجيش الإسرائيلي
بقلم شروق مراد