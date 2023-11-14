القناة الأولى تبرز قافلة «المتحدة» لإغاثة غزة: «يد بيد مع أهالينا في فلسطين»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا، تناول إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة مساعدات غذائية تحت شعار يد بيد مع أهالينا في فلسطين.

وذكر التقرير، أن مجهودات الشعب المصري ومؤسساته لا تتوقف للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم، فتحركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لزيارة معبر رفح ومستشفى العريش العام.

وتمثلت هذه المشاركة في زيارة رموز ووجوه إعلامية للأشقاء المصابين وتقديم رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيتهم بالإضافة إلى تطوع عدد كبير من الأطباء من مختلف محافظات الجمهورية للوقوف بجانب المصابين.

إصابات عنيفة في صفوف الفلسطينيين

وقال الدكتور طارق عزت أستاذ جراحة بجامعة الزقازيق، إن الإصابات عنيفة جدا والكسور معقدة للغاية ما بين كسور عظام وكسور في العمود الفقري وإصابات رأس معقدة، مشددًا على أنهم تعرضوا لعنف شديد وبشع لم يصادفه من قبل.

إصابات الحروق ليست بسيطة

إلى ذلك، قال الدكتور محمد عوض صلاح طبيب تجميل إن إصابات الحروق ليست بسيطة أو سطحية، لأنها ناجمة عن القنابل المحرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية.