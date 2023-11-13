إزالة 9 مخالفات بناء بمساحة 10 قراريط على أراض زراعية في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، شمال محافظة سوهاج ليوم بالتعاون مع مركز شرطة طما بإزالة 9 حالات تعد على مساحة 10 قراريط على أراضي زراعية بنطاق مركز ومدينة طما وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها.

حملة إزالة مكبرة بسوهاج

قالت هويدة الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»: وجهت وحدة محلية طما حملة إزالة مكبرة أشرف عليها جمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما وفتحي أحمد العبد رئيس مجلس قروي الرياينة وسامي محمد عثمان رئيس قسم التنظيم بالوحدة ونادي مدير إدارة حماية الأراضي الزراعية بطما ومحمود السيد مسؤول قسم حماية الأراضي الزراعية بطما بالتنسيق مع قوة من مركز شرطة طما، ومسئولي الإدارة الزراعية بطما.

إزالة 9 مبان مخالفة بطما

أضافت «الشافعي»: استهدفت حملة الإزالة قرية الرياينه وقرية الحديقة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 10 قراريط، مشددة على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرصد حالات التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.