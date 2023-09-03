السجن المؤبد لـ3 متهمين بتصنيع مخدر الإستروكس في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهم المصاريف الجنائية، وتغريم كلًا منهم مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لإدانتهم بتصنيع مخدر الإستروكس في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.

تصنيع المواد المخدرة

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الأستروكس» بقصد الاتجار بعد تصنيعه في شقة مستأجرة بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام 3 متهمين باتخاذ شقة بدائرة القسم وكرًا لتصنيع مخدر الاستروكس بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وجرى القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحكمة المختصة، وأصدرت حكمها المتقدم.