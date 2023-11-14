مصرع طفل في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالعياط

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم على الطريق الزراعي بمنطقة العياط في الجيزة، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بالعياط، على الفور انتقل المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط، وقوة مرافقة، إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أنه أثناء استتقلال عامل، 27 عاما، دراجه نارية، وبصحبته شقيقه، 10 أعوام، اصطدمت بهما سيارة نصف نقل يقودها سائق، ما أدى إلى وفاة الطفل في الحال، جرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.