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مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالشيخ زايد

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:06 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
إسعاف

إسعاف

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم بالشيخ زايد، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ووفاة ربة منزل أمام مسجد الشرطة، على الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد والرائد حسام عبد المنصف معاون اول القسم إلى مكان الحادث.

ميكروباص يصدم ربة منزل

وبالانتقال تبين أثناء عبور ربة منزل نهر الطريق اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أدى إلى وفاتها في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله الرائد حسام عبد المنصف للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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