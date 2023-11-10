مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم بالشيخ زايد، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ووفاة ربة منزل أمام مسجد الشرطة، على الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد والرائد حسام عبد المنصف معاون اول القسم إلى مكان الحادث.

ميكروباص يصدم ربة منزل

وبالانتقال تبين أثناء عبور ربة منزل نهر الطريق اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أدى إلى وفاتها في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله الرائد حسام عبد المنصف للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات