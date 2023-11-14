رغم التعافي.. سبب منع «فيفا» ظهور نايف أكرد مع المنتخب المغربي بتصفيات المونديال

ضربة قاصمة تلقاها المدرب المغربي وليد الركراكي، قبل أيام من انطلاق الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما أٌجبر على استبعاد أهم نجومه رغم جاهزيته الكاملة، لكن اللوائح والقوانين تجرم ظهوره.

نايف أكرد مجبر على الاستبعاد من مباراة تنزانيا

نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي ووست هام يونايتد، تعرض لإصابة في الرأس خلال آخر ظهور له بالدوري الإنجليزي، ورغم التعافي بشكل كامل من الإصابة، إلا أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة المغرب وتنزانيا المقررة يوم 21 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ماذا تقول لوائح فيفا عن إصابة نايف أكرد

قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تجرم وتمنع استدعاء اللاعبين المصابين في الرأس، لمدة لا تقل عن 6 أيام، مع ضرورة خضوعهم لفحوصات منتظمة، قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية.

والتزامًا باللوائح، بات مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، مجبرًا على استبعاد أكرد واستدعاء جواد الياميق، مدافع الوحدة السعودي، لتعويض غياب الأول، ليغيب عن مباراة واحدة فقط مع المنتخب المغربي، رغم أنه ليس مصابا أو موقوفًا.

شارك نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي ووست هام يونايتد، في 37 مباراة دولية مع منتخب بلاده على مستوى مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا.

ولعب أكرد دورًا مهمًا في قيادة المنتخب المغربي إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يضطر إلى الغياب عن باقي مباريات البطولة بسبب الإصابة.

وعاد أكرد إلى تشكيلة المنتخب المغربي في آخر 7 مباريات خاضها، تباعًا أمام البرازيل وبيرو والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وليبيريا.