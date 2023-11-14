مصرع ربة منزل في حادث تصادم باليجزة

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم بمنطقة الرماية في الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفاة.

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير ربة منزل، 30 عاما، بالطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها سائق، ما أدى إلى وفاتها في الحال، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.