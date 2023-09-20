إصابة 21 شخصا في تصادم سيارة مع جرار زراعي في الإسماعيلية

أصيب 21 عاملا زراعيا بكسور وكدمات وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، جراء تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي قرب مركز ومدينة فايد، وجرة نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ربع نقل مع جرار على وصلة أبو سلطان بمركز فايد في محافظة الإسماعيلية، وانتقال قوات الشرطة.

انتقال سيارات الإسعاف

ووجه اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية، ومنطقة القناة مرفق اسعاف الإسماعيلية بسرعة انقتال سيارات الاسعاف لنقل المصابين.

وأوضحت مصادر أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفي فايد التخصصي ومستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، موضحة أن المصابين يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.