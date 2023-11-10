مصرع عامل في حريق بمخزن زيوت سيارات بأوسيم

لقي عامل مصرعه في نشوب حريق بمخزن زيوت سيارات واحتراق المخزن بالكامل بأوسيم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وإخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بتفحم عامل

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مخزن للزيوت السيارات وتفحم عامل بداخله، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له.

حريق مخزن زيوت سيارات

وبالانتقال تبين أن الحريق بمخزن زيوت سيارات وبداخله سيارة جامبو محمله بتانك كبير مخزن به زيوت، نتج عن الحريق اشتعال المخزن والسيارة بالكامل وتفحم جثة عامل بالمخزن، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.