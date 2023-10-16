ناصر عبدالرحمن: «شفت يسرا أول مرة في العتبة صدفة.. وشاركت كضيفة شرف بفيلمي»

حكى السيناريست والكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، عن واقعة طريفة جمعته بالفنانة يسرا، إذ كان ذلك في عام 1992، موضحًا: «كنت في محل جدي بمنطقة العتبة في شارع محمد علي، وفي قهوة الآلاتية سمعنا أن يسرا هناك تصور فيلما، وكنت أرتدي جلبابا».

ناصر عبدالرحمن: تمنيت أن أكون جزءا من عالم السينما

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن» تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، والمذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «كنت أدرس في الفرقة الثانية بالمعهد العالي للسينما، وجريت إلى هناك فوجدتها مع رمسيس مرزوق، وكان يسري نصر الله يصور فيلم مرسيدس، وشاهدت التصوير وتمنيت بأن أكون جزءً من هذا العالم».

وتابع السيناريست والكاتب الكبير: «في فيلمي المدينة، كانت يسرا ضيف شرف وحكيت لها على ما حدث وأنني شاهدتها وكنت فرحا بذلك، فقال لها يسري نصر الله، إنني أصبحت كاتبا لفيلم تشارك يسرا فيه كضيف شرف».