يسرا عن اعتذار جمال العدل لها: «ربنا يديم المحبة بينا»

حرصت الفنانة يسرا على التعليق على اعتذار المنتج جمال العدل لها من خلال مشاركة فيديو الاعتذار عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: «ربنا يديم المحبة بينا».

تعليق يسرا على اعتذار جمال العدل

وجاء اعتذار المنتج جمال العدل للفنانة يسرا من خلال ظهوره في أحد اللقاءات التليفزيونية يوم أمس الخميس قائلا إنه لو كان هناك شخص أغضبته خلال الفترة الأخيرة عن غير قصد وأريد أن أعتذر له فستكون هي النجمة يسرا.

وتابع المنتج جمال العدل قائلا: «هات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب» كاشفا بأن سبب غضبها منه كان لتصريحه في أحد اللقاءات السابقة عن عدم إعجابه بمسلسلها الأخير «1000 حمدلله على السلامة» وكان هذا لا يصح أن يحدث لأنه أولا وأخيرا مسلسل ينتمي لشركته، مؤكدا «يسرا أهم نجمة في تاريخ العدل جروب».

يذكر أن مسلسل 1000 حمدلله على السلامة شارك في الموسم الرمضاني 2023 وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعدد آخر من الفنانين.