سياسيون: زيادة المساعدات الإنسانية يجدد رسالة مصر الداعمة لغزة

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة دليل على متابعة واهتمام الرئيس باحتياجات شعب تحت العدوان والقهر والإبادة والتجويع المتعمد.

مؤسسات المجتمع المدني

وقال المستشار ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الدولة المصرية قدمت وستظل تقدم كل ما تستطيع تقديمه من المساعدات الإنسانية المواد الغذائية إلى الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، لافتا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهدا في هذا الشأن، والدعم مستمر ومتواصل من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بجانب أجهزة الدولة.

وأوضح الهضيبي في تصريح لـ«الوطن»، أن مطار العريش تحول إلى محطة مساعدات دولية يستقبل طائرات الدعم من كل بلاد العالم، ويعيد توجيها عبر المنفذ البري لميناء رفح البري، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسي بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجدد رسالة مصر نحو تحمل مسؤولية دعم الأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن الحزب يثمن جهود الدولة في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، وطريقة التعامل المصرية مع الأزمة من مختلف الاتجاهات.

الجهود المصرية

ومن جانبها قالت النائبة منيرة الأشقرة، عضو مجلس النواب، إن قوافل المساعدات المصرية لغزة مستمرة منذ بداية الأزمة ولم تتوقف، والجهود المصرية واضحة على المستوى المحلي والدولي لتؤكد أن مصر لم ولن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الهلال الأحمر يتلقى الدعم من مختلف الجمعيات الأهلية ويتولى توجيه قوافل يومية إلى معبر رفح بهدف تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.