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عبدالملك الحوثي يهدد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

كتب:

محمد عزالدين
04:47 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الحوثيون

الحوثيون

هدد عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا: «سنواصل قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، ومستعدون لأي تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أفادت «القاهرة الإخبارية» بأن الفصائل الفلسطينية استهدفت دبابتين للاحتلال بمحور غربي غزة.

كما أشارت إلى وجود رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى قيام حزب الله باستهداف نقطة تجمع للاحتلال قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة، فيما أعلن الحزب عن وجود إصابات مباشرة.

 

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