بدء إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلا في قرية الفؤادية بأسوان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، عن تحقيق نقلة نوعية في العمل التنموي والاجتماعي بالمحافظة، من خلال توطيد التعاون بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الحكومية الأخرى، بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وزيادة عدد المستفيدين من هذه المساعدات لتخفيف العبء عن أكبر عدد من الأسر في المحافظة.

إعادة تعمير منازل في قرية الفؤادية

وفي إطار هذه الجهود، بدأت جمعية الأورمان في إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلاً في قرية الفؤادية بمركز كوم أمبو.

وقال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن اختيار قرية الفؤادية جاء بناءً على احتياجاتها الضرورية وفقًا لمعايير التنمية، مؤكدا أن عملية إعادة إعمار المنازل المتهالكة تتضمن إصلاح المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل وتركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل، بالإضافة إلى تركيب السباكة الداخلية والكهرباء الداخلية وتأثيث المنزل بالكامل.

مدير الأورمان يثني على جهود محافظ أسوان

وأشاد أيضًا بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث يكون مكتبه مفتوحًا أمام جميع مسئولي المؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة في تطوير المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.