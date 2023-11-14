الاحتلال الإسرائيلي يزيل نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بطولكرم

أفاد إعلام إسرائيلي بأن جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تزيل نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمخيم طولكرم بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي؛ منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.