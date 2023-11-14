لحظة هبوط مروحية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل قتلاه والمصابين من غزة

انطلقت مروحية إسرائيلية إلى قطاع غزة لتنقل جنودا قتلى وجرحي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مستشفى في تل أبيب، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لهبوط مروحية إسرائيلية على ساحل غزة لإجلاء جنود وجرحى من جيش الاحتلال، ويأتي الفيديو كالتالي:

هبوط مروحية إسرائيلية على ساحل غزة لإجلاء جنود وجرحى من جيش الأحتلال . pic.twitter.com/dlFyJU9TYT — Mimi .. Z (@Mimi27399668) November 14, 2023

ووصل عدد قتلى الجنود الإسرائيلين، جراء هجمات المقاومة الفلسطينية إلى 361 قتيلا و165 آلية عسكرية.

وعلى جانب آخر، وصل عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.