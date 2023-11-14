أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لها أطماع في أراضٍ عربية أخرى

قال الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل لها أطماع في أراضٍ عربية أخرى، وهذه نقطة مهمة يجب على الجهات المنخرطة في هذا الصراع الالتفات إليها سواء على شق الوساطة أو أطراف في الصراع، مشيرا إلى أن الرؤية الصهيونية الآن تهدف لتمديد النفوذ الاستيطاني والتوسع لمناطق خارج الدائرة الفلسطينية.

خطط اليمين المتطرف

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الخطط الموجودة الآن لدى اليمين المتطرف أوسع من الدائرة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك وعي فلسطيني بخطورة التهجير إلى مناطق خارج فلسطين، وما يجري الآن في قطاع غزة هو عملية نزوح من مكان لآخر، متابعا: «نتخوف من أن تتمادى إسرائيل فيما تقوم به لتدفع الفلسطينيين إلى الذهاب لمناطق أخرى خارج أراضيهم».

رفض مسألة التهجير

وتابع بأن هناك موقفا واضحا من الدول المجاورة وتحديدا مصر والأردن، برفض مسألة التهجير بشكل قاطع، مشيرا إلى أنّ المخططات التهجيرية تمثل أمنا قوميا لكل البلدان العربية وليس فقط الفلسطينيين.